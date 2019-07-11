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      Бойовики посилили обстріли на Донбасі: є жертви і багато поранених

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      На Донбасі загинув український військовий, багато поранених
      На Донбасі загинув український військовий, багато поранених / mil.gov.ua

      Окупаційні війська Росії 10 липня аж 42 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій один боєць ЗСУ отримав поранення. Проте, українські захисники змогли дати потужну відповідь бойовикам.

      Окупанти обстрілюючи українські позиції 28 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети та 152-міліметрову артилерію.

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      Ворог протягом дня гатив по захисниках України з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Підконтрольні Росії збройні формування обстрілювали бійців ЗСУ в районі населених пунктів Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя, Пісків, Березового, Широкиного, Гранітного, Красногорівки, Богданівки, Водяного, Миколаївки, Тарамчука, Лебединського, Кримського, Причепилівки, Новотошківського, Луганського, Південного, Зотолого-3, Попасної, Новоолександрівки, Золотого-4, Новозванівки, Зайцевого, Новолуганського та хутора Вільний.

      В результаті ворожих обстрілів 1 військовий загинув, семеро отримали поранення та 2 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 10 липня сім окупантів поранено,
      – додали у штабі.

      Водночас, з початку доби, 11 липня, окупанти шість разів відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Тарамчука, Водяного, Новолуганського, Зайцевого та Луганського.

      Військові ЗСУ продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       

      Зауважимо, 10 липня проросійські бойовики обстріляли автомобіль КрАЗ українських військових на околицях Гранітного. Протитанкова керована ракета влучила у кузов вантажного автомобіля ЗСУ, через що загинув 21-річний військовий Антон Фака. Ще один захисник отримав поранення середньої важкості, йому надають медичну допомогу.

      Під обстріл також потрапив і новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Сам чиновник не постраждав. У мережі пишуть, що Кириленко нібито поїхав на передову двома автомобілями без погодження з командуванням ООС. В одній машині перебував він сам, інша їх супроводжувала. Саме у ній і перебував боєць, що загинув.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Зброя Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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