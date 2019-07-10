Бойовики обстріляли автоколону з головою Донецької ВЦА: є загиблі

Проросійські бойовики обстріляли авто українських військових на околицях Гранітного. Через ворожі дії окупантів загинув український боєць, ще один отримав поранення. За попередніми даними, під обстріл потрапив і губернатор Донеччини Павло Кириленко.

Бойовики обстріляли вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил близько 15 години.

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Протитанкова керована ракета влучила у кузов вантажного автомобіля ЗСУ, через що загинув один військовий. Ще один захисник отримав поранення середньої важкості, йому надають медичну допомогу.

Джерела 24 каналу підтверджують, що під обстріл підконтрольних РФ окупантівпотрапило авто з колони, в якому їхав новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Сам чиновник не постраждав.

Окрім того, у пабліку NEWSROOM в Telegram пишуть, що Кириленко нібито поїхав на передову двома автомобілями без погодження з командуванням ООС. В одній машині перебував він сам, інша їх супроводжувала.

Саме у машині супроводу перебував боєць, що загинув, та його побратим, що отримав поранення.

Що відомо про призначення Кириленка?Павлу Кириленку 33 роки, він родом з Макіївки. Раніше був прокурором в Ужгороді. Президент України Володимир Зеленський призначив Кириленка головою Донецької військово-цивільної адміністрації 5 липня у Краматорську.



Новопризначений губернатор уже встиг потрапив у скандал. Виявилося, його старший брат Євген живе на окупованому Донбасі, занесений в базу "Митротворець" як бойовик терористичної псевддореспубліки та очолює так зване міністерство депржбезпеки так званої "ДНР".



Зеленський пояснив, що контакту з братом Павло Кириленко не підтримує "через політичні суперечності".