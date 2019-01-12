Поліція спіймала на Луганщині екс-танкіста проросійських бойовиків: той у всьому зізнався

У суботу, 12 січня, поліція Старобільська, що на Луганщині, затримала колишнього танкіста проросійських бойовиків. Відомо, що 4 роки тому зловмисник також служив на блокпосту окупантів у селі Металіст на Луганщині.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Затриманого звуть Іван Олександрович П-ов (у штабі не вказали повного прізвища) і проживає він у селі Верхня Покровка на Луганщині.

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Відомо, що участь у незаконних збройних формуваннях чоловік брав з жовтня 2015 по грудень 2015 року. Зловмисник перебував у 54-й танковій бригаді на посаді механіка-водія.

Затриманий зізнався, що був спільником проросійських бойовиків і зараз українські правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.



Зловмисника можуть судити за кримінальною статтею "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".