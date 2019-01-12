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      Полиция поймала на Луганщине экс-танкиста пророссийских боевиков: тот во всем признался

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      На Луганщине задержали экс-танкиста пророссийских боевиков
      На Луганщине задержали экс-танкиста пророссийских боевиков / Иллюстративное фото

      В субботу, 12 января, полиция Старобельска, что на Луганщине, задержала бывшего танкиста пророссийских боевиков. Известно, что 4 года назад злоумышленник также служил на блокпосту оккупантов в селе Металлист на Луганщине.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      Задержанного зовут Иван Александрович П-ов (в штабе не указали полного фамилии) и проживает он в селе Верхняя Покровка на Луганщине.

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      Известно, что участие в незаконных вооруженных формированиях мужчина принимал с октября 2015 года по декабрь 2015 года. Злоумышленник находился в 54-й танковой бригаде в должности механика-водителя.

      Задержанный признался, что был сообщником пророссийских боевиков и сейчас украинские правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

      Злоумышленника могут судить по уголовной статье "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Криминальные новости Новости Луганска Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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