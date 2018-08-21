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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вооруженные силы Канады завершили миссию в Украине

48 Читати новину українською
Канадская миссия Unifie завершила работу в Украине
Канадская миссия Unifie завершила работу в Украине / Аргумент

Команда учебно-тренировочной канадской миссии Unifier торжественно передала украинским саперам Программу подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

Об этом во вторник, 21 августа, заявил на брифинге спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

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Официальная церемония передачи состоялась в Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в Каменце-Подольском.

Благодаря канадской миссии Unifier украинские саперы смогут подготовить специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в соответствии со стандартами стран-членов НАТО. Канадские инструкторы останутся в Центре разминирования, но уже в роли наблюдателей.

Также Вооруженные силы Канады в рамках миссии Unifier в 2015 году подготовили 345 военнослужащих Вооруженных сил Украины по обезвреживанию самодельных взрывных устройств.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Канада
Источник: 24 Канал
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