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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Збройні сили Канади завершили місію в Україні

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Канадська місія Unifie завершила роботу в Україні
Канадська місія Unifie завершила роботу в Україні / Аргумент

Команда навчально-тренувальної канадської місії Unifier урочисто передала українським саперам Програму підготовки спеціалістів зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

Про це у вівторок, 21 серпня, заявив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

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Офіційна церемонія передачі відбулась у Центрі розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що у Кам'янці-Подільському.

Завдяки канадській місії Unifier українські сапери зможуть підготувати фахівців зі знешкодженням саморобних вибухових пристроїв відповідно до стандартів країн-членів НАТО. Канадські інструктори залишаться ще в Центрі розмінування, але вже у ролі спостерігачів.

Також Збройні сили Канади у межах місії Unifier в 2015 році підготували 345 військовослужбовців Збройних сил України зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

Теги: Новини України Збройні Сили України Канада
Джерело: 24 Канал
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