Время стабильности

В этой связи обращу внимание на одну примечательную (в чем-то даже парадоксальную) тенденцию. Если сравнивать с октябрем текущего года, то по всем опросам (включая также ноябрьский опрос Центра Разумкова) рейтинги ведущих политических лидеров и их партий стабилизировались.

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Если и есть колебания, то незначительные (в рамках статистической погрешности, а то и в пределах 1%). Правда, по некоторым партиям наблюдались очень странные колебания (но об этом отдельно и чуть ниже). А ведь в это время был громкий скандал с расследованием по вагнеровцам.

Опросы, которые были в начале декабря, прошли после неоднозначной пресс-конференции Президента Зеленского. И получается, что весь большой шум вокруг этих событий практически не повлиял на динамику рейтингов как Владимира Зеленского, так и его главных конкурентов, так и их политических сил.

Аномалии социологии

Что касается странных колебаний рейтинга некоторых партий, то советую не полениться и сравнить рейтинги последних опросов КМИС – 3 – 11 декабря, и предыдущий опрос (26 – 29 ноября). И вы обнаружите по некоторым партиям очень сильные колебания за очень короткий период.

Например, у "Батькивщины" в конце ноября партийные рейтинги составляли 11,5% (от общего числа респондентов) и 13,3% (от определившихся респондентов), а в начале декабря – 6,2% (от общего числа респондентов) и 9,1% (от определившихся респондентов).

С чего бы это такие заметные колебания? Ничего существенного и плохого в этот период не происходило ни с Юлией Тимошенко, ни с ее партией. Даже напротив, Юлия Владимировна была довольно заметна в парламентских дискуссиях, в том числе по энергетическим проблемам.

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Другой характерный пример – рейтинги партии Дмитрия Разумкова. В конце ноября они составляли 8,6% (от общего числа респондентов) и 9,9% (от определившихся респондентов), а в начале декабря – 3,3% (от общего числа респондентов) и 4,8% (от определившихся респондентов).

Откуда такой обвал – более чем в два раза? Вроде бы ничего особенного с Дмитрием Александровичем в этот период также не происходило. Никаких скандалов и компроматов, которые могли бы так обвалить его рейтинги.

Возможное объяснение

С точки зрения логики политических событий объяснить эти рейтинговые колебания невозможно. Разница между этими двумя опросами была в количестве респондентов (в конце ноября – 1203 респондента, а в начале декабря – 2000 респондентов), и в содержании анкеты. И то и другое (а также методика опроса) может влиять на результаты исследования. Может быть было что-то еще, о чем мы не знаем.

Это примеры, которые показывают, что не стоит делать далеко идущие выводы по одному отдельно взятому опросу. Всегда надо сравнивать данные опросов различных социологических центров, проведенных примерно в одно и то же время. И говорить о каких-то тенденциях можно тогда, когда разные опросы показывают схожую динамику (даже с некоторыми количественными отличиями). Кстати, оба приведенных примера также показывают, что не стоит некоторым комментаторам злоупотреблять термином "обвал рейтинга".

Если же сравнивать данные всех социологических опросов, проведенных за последний месяц, с данными октябрьских опросов, то очевидны лишь две тенденции – стабилизация рейтингов ведущих политических лидеров и их партий, и единоличное лидерство в рейтинговой гонке Президента Зеленского.

Кстати, опросы того же КМИСа за последний год показали, что рейтинги Владимира Зеленского за этот период почти не изменились, хотя колебания его рейтинга и наблюдались.

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