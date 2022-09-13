Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что действительно украинские защитники под Купянском сбили иранский беспилотник, который сейчас на вооружении у россиян.

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По словам специалиста, с начала полномасштабного вторжения ВСУ сбили, по данным Генштаба – 904 беспилотника. "Конечно, поставки новых БПЛА для россии – это опасно и не слишком приятно для ВСУ", – говорит он.

Но уже даже наши военные подтверждают, что знают, что с ними делать и как их уничтожать,

– добавляет Валерий Клочок.

По мнению эксперта, безусловно, найдутся такие страны, которые будут поддерживать путина и предоставлять ему оружие. "Чего только стоит политика Эрдогана – украинцы действительно поддерживали его, а его политика сегодня оставляет желать лучшего", – резюмирует политический аналитик.

ВСУ возвращают Херсонщину

Украинские воины продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о:

Высокополье,

Нововознесенском,

Белогорке,

Сухом Ставке,

Миролюбовке.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от российских оккупантов, но сейчас там еще продолжаются определенные мероприятия.

Детальнее о ситуации на фронтах в разговоре с Валерием Клочко: смотрите видео