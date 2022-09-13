Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что действительно украинские защитники под Купянском сбили иранский беспилотник, который сейчас на вооружении у россиян.
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По словам специалиста, с начала полномасштабного вторжения ВСУ сбили, по данным Генштаба – 904 беспилотника. "Конечно, поставки новых БПЛА для россии – это опасно и не слишком приятно для ВСУ", – говорит он.
Но уже даже наши военные подтверждают, что знают, что с ними делать и как их уничтожать,
– добавляет Валерий Клочок.
По мнению эксперта, безусловно, найдутся такие страны, которые будут поддерживать путина и предоставлять ему оружие. "Чего только стоит политика Эрдогана – украинцы действительно поддерживали его, а его политика сегодня оставляет желать лучшего", – резюмирует политический аналитик.
ВСУ возвращают Херсонщину
Украинские воины продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о:
- Высокополье,
- Нововознесенском,
- Белогорке,
- Сухом Ставке,
- Миролюбовке.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от российских оккупантов, но сейчас там еще продолжаются определенные мероприятия.