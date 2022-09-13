Есть продвижение ВСУ к реке Оскол на Харьковщине

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель карты боевых действий DeepState Роман Погорелый. Однако отметим, что эта информация только на карте, официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока не было.

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По его словам, сейчас есть продвижение Вооруженных Сил Украины к реке Оскол, где противник перекинулся на левый берег. Также ВСУ держат огневой контроль над левым берегом.

И есть продвижение на южном направлении Харьковщины в сторону Лимана. Также есть продвижение на Юге, но нужно дождаться официальной информации. ОК "Юг" просит не сообщать о каких-либо продвижениях,

– подчеркнул Погорелый.

Также ВСУ продвигаются в Святогорск

"Мы видим, что есть продвижение в Святогорске. ВСУ уже там находятся. Мы видели фото военных возле Святогорского городского совета", – сказал соучредитель карты DeepState.

Он добавил, что касаемо Лимана – пока никакой информации оттуда нет. Соответственно, заявления о том, что там идут какие-то бои, еще не проверены. О Кременной тоже ничего неизвестно.

Левый берег под контролем ВСУ

Он подчеркнул, что ВСУ подошли к реке Оскол и взяли под огневой контроль левый берег Харьковщины.

В то же время оккупанты заявляли о том, что они будут делать оборону и закрепляться там, но подтверждения этому нет. Фронт с их стороны не контролируется, а россияне просто убегают, оставляя все, это даже не отступление.

– заметил Погорелый.

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