Есть продвижение ВСУ к реке Оскол на Харьковщине
Об этом 24 каналу рассказал соучредитель карты боевых действий DeepState Роман Погорелый. Однако отметим, что эта информация только на карте, официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока не было.
К теме Деокупация продолжается: почему Святогорск и Волчанск так важны – объясняем на карте
По его словам, сейчас есть продвижение Вооруженных Сил Украины к реке Оскол, где противник перекинулся на левый берег. Также ВСУ держат огневой контроль над левым берегом.
И есть продвижение на южном направлении Харьковщины в сторону Лимана. Также есть продвижение на Юге, но нужно дождаться официальной информации. ОК "Юг" просит не сообщать о каких-либо продвижениях,
– подчеркнул Погорелый.
Также ВСУ продвигаются в Святогорск
"Мы видим, что есть продвижение в Святогорске. ВСУ уже там находятся. Мы видели фото военных возле Святогорского городского совета", – сказал соучредитель карты DeepState.
Он добавил, что касаемо Лимана – пока никакой информации оттуда нет. Соответственно, заявления о том, что там идут какие-то бои, еще не проверены. О Кременной тоже ничего неизвестно.
Левый берег под контролем ВСУ
Он подчеркнул, что ВСУ подошли к реке Оскол и взяли под огневой контроль левый берег Харьковщины.
В то же время оккупанты заявляли о том, что они будут делать оборону и закрепляться там, но подтверждения этому нет. Фронт с их стороны не контролируется, а россияне просто убегают, оставляя все, это даже не отступление.
– заметил Погорелый.
Роман Пидгорелый о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ: видео
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: основное
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею. 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр.
- 11 сентября ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск. Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины.
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Впоследствии 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе, а также в Казачьей Лопани.
- Кроме того, ВСУ освободили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку. Мэр Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские защитники полностью деоккупировали Дергачевскую общину.