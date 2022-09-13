Є просування ЗСУ до річки Оскіл на Харківщині
Про це 24 каналу розповів співзасновник карти бойових дій DeepState Роман Погорілий. Проте зазначимо, що ця інформація лише з карти, офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ поки не було.
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За його словами, зараз є просування Збройних Сил України до річки Оскіл, де противник перекинувся на лівий берег. Також ЗСУ тримають вогневий контроль над лівим берегом.
І є просування на південному напрямку Харківщини в сторону Лиману. Також є просування на Півдні, але треба дочекатися офіційної інформації. ОК "Південь" просить не повідомляти про якісь просування,
– наголосив Погорілий.
Також ЗСУ просуваються до Святогірська
"Ми бачимо, що є просування у Святогірську. ЗСУ вже там перебувають. Ми бачили фото військових біля Святогірської міської ради", – сказав співзасновник карти DeepState.
Він додав, що стосовно Лиману – то наразі ніякої інформації звідти немає. Відповідно, заяви про те, що там йдуть якісь бої, ще не перевірені. Про Кремінну теж нічого невідомо.
Лівий берег під контролем ЗСУ
Він підкреслив, що ЗСУ підійшли до річки Оскіл та взяли під вогневий контроль лівий берег Харківщини.
Водночас окупанти заявляли про те, що вони будуть робити оборону та закріплятися там, але підтвердження цьому немає. Фронт з їхньої сторони не контролюється, а росіяни просто тікають, залишаючи все, це навіть не відступ,
– зауважив Погорілий.
Роман Підгорілий про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ: відео
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: основне
- Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисячі українців стали вільними від окупації.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію. 9 вересня Нацгвардія повідомила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії. Українські герої також звільнили місто Куп'янськ. Село Савинці та Мартове теж повернулися під контроль України;
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку. 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановлено й у Великій Комишувасі, а також у Козачій Лопані.
- Крім того, ЗСУ звільнили ще Байрак, Щурівку і Вільхуватку. Міський голова В'ячеслав Задоренко розповів, що українські захисники повністю деокупували Дергачівську громаду.