Є просування ЗСУ до річки Оскіл на Харківщині

Про це 24 каналу розповів співзасновник карти бойових дій DeepState Роман Погорілий. Проте зазначимо, що ця інформація лише з карти, офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ поки не було.

До теми Деокупація триває: чому Святогірськ і Вовчанськ такі важливі – пояснюємо на карті

За його словами, зараз є просування Збройних Сил України до річки Оскіл, де противник перекинувся на лівий берег. Також ЗСУ тримають вогневий контроль над лівим берегом.

І є просування на південному напрямку Харківщини в сторону Лиману. Також є просування на Півдні, але треба дочекатися офіційної інформації. ОК "Південь" просить не повідомляти про якісь просування,

– наголосив Погорілий.

Також ЗСУ просуваються до Святогірська

"Ми бачимо, що є просування у Святогірську. ЗСУ вже там перебувають. Ми бачили фото військових біля Святогірської міської ради", – сказав співзасновник карти DeepState.

Він додав, що стосовно Лиману – то наразі ніякої інформації звідти немає. Відповідно, заяви про те, що там йдуть якісь бої, ще не перевірені. Про Кремінну теж нічого невідомо.

Лівий берег під контролем ЗСУ

Він підкреслив, що ЗСУ підійшли до річки Оскіл та взяли під вогневий контроль лівий берег Харківщини.

Водночас окупанти заявляли про те, що вони будуть робити оборону та закріплятися там, але підтвердження цьому немає. Фронт з їхньої сторони не контролюється, а росіяни просто тікають, залишаючи все, це навіть не відступ,

– зауважив Погорілий.

Роман Підгорілий про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ: відео



Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: основне