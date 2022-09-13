Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що cправді, українські захисники під Куп'янськом збили іранський безпілотник, який зараз на озброєнні у росіян.

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За словами фахівця, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ збили, за даними Генштабу – 904 безпілотники. "Звісно, поставки нових БПЛА для росії – це небезпечно і не надто приємно для ЗСУ", – каже він.

Але, вже навіть наші військові підтверджують, що знають, що із ними робити і як їх знищувати,

– додає Валерій Клочок.

На думку експерта, безумовно, знайдуться такі країни, які будуть підтримувати путіна і надаватимуть йому зброю. "Чого лише варта політика Ердогана – українці справді підтримували його, а його політика сьогодні залишає бажати кращого", – резюмує політичний аналітик.

ЗСУ повертають Херсонщину

Українські воїни просуваються не лише на Сході України, а й на Півдні. Так, упродовж 12 вересня вони звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області. Мовиться про:

Високопілля,

Нововознесенське,

Білогірку,

Сухий Ставок,

Миролюбівку.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевнила, що ці населені пункти – повністю під контролем ЗСУ. Наші військові вже зачистили їх від російських окупантів, але наразі там ще тривають певні заходи.

Детальніше про ситуацію на фронтах у розмові із Валерієм Клочком: дивіться відео