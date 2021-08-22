Президент считает, что первая леди является профессией. Поэтому для того, чтобы ею заниматься, нужно иметь все нужные инструменты. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.
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Зеленский оценил возможность создания Офиса первой леди
По его словам, первая леди может оказывать помощь. Впрочем, для этого надо получить необходимые полномочия и определить лиц, с которыми вместе они будут работать.
И тут снова Елена (жена Зеленского – 24 канал) правильно сказала – вопрос не в бюджете,
– подчеркнул глава государства.
Мол, если есть желание и энергия, следует просто предоставить все возможности, чтобы она помогала людям Украины.
В то же время сама Елена Зеленская назвала "контраверсионным" вопрос создания Офиса первой леди. Потому что украинцам будет казаться, будто будут отдельно тратиться какие-то дополнительные деньги.
"Это не так. Их и сейчас не тратят", – рассказала первая леди.
Зеленская предложила создать Офис первой леди
- Елена Зеленская выступила с идеей на базе Офиса Президента создать Офис первой леди.
- Она отметила, что сейчас в Украине должность первой леди не закреплена на законодательном уровне. "Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса Президента, которая бы помогла в работе всем остальным, кто придет после меня", – заявила супруга главы государства.