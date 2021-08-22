Президент вважає, що перша леді є професією. Відтак для того, щоб нею займатися потрібно мати всі потрібні інструменти. Про це він розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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Президент оцінив можливість створення Офісу першої леді

За його словами, перша леді може надавати допомогу. Втім для цього треба отримати необхідні повноваження і осіб, з якими разом вони працюватимуть.

І тут знову Олена (дружина Зеленського – 24 канал) правильно сказала – питання не в бюджеті,

– підкреслив глава держави.

Мовляв, якщо є бажання і енергія, слід просто надати всі можливості, щоб вона допомагала людям України.

Водночас сама Олена Зеленська назвала "контроверсійним" питання створення Офісу першої леді. Тому що українцям здаватиметься, ніби будуть окремо витрачатися якісь додаткові гроші.

"Це не так. Їх і зараз не витрачають", – розповіла перша леді.

Зеленська запропонувала створити Офіс першої леді