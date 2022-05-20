В первую очередь, мы должны дождаться ответа Еврокомиссии. Об этом 24 канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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Вместе с тем он добавил, что разными кругами экспертов распространяется информация о том, что страны положительно настроены на то, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Хотя официальной поддержки пока не звучало.

С 2014 года многое изменилось. И так как Украина сейчас готова к европейской интеграции и членству, не готовы большинство балканских стран,

– считает политолог.

Сколько времени займет вступление Украины в ЕС

Шеренговский надеется, что вероятнее всего после Еврокомиссия выдвинет положительное решение по кандидатству Украины в ЕС. Однако для полного завершения процесса требуется некоторое время.

"Путь к членству в ЕС будет, однако относительно скорым. Должны понимать, что это вопрос не одного, двух или даже трех лет", – считает Шеренговский.

Заявка Украины на членство в ЕС: последние новости

В Елисейском дворце подчеркнули, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена уже в июне 2022 года на заседании Европейского совета.

Тогда Евросовет заслушает страны-участницы и сделает окончательные выводы.

Дмитрий Кулеба сообщил, что ни от одного государства он не получил заверения, что Украине таки предоставят статус кандидата, однако и ни одна страна не выступает против.

Глава МИД говорит, что он знает государства, решительно поддерживающие Украину и те, которые будут определяться уже ближе к дате.

Андрей Ермак также подтвердил, что Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС уже в июне 2022 года. Этот вопрос является ключевым в переговорах президента Зеленского с другими европейскими лидерами.

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