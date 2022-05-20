Насамперед ми повинні дочекатися відповіді Єврокомісії. Про це 24 каналу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

До слова Заявку України на членство в ЄС розглянуть у червні, – Єрмак

Разом з тим він додав, що різними колами експертів шириться інформація про те, що країни позитивно налаштовані на те, щоб Україна увійшла в Євросоюз. Хоча офіційної підтримки поки не лунало.

З 2014 року багато що змінилося. І так як Україна зараз готова до європейської інтеграції і членства, не готові більшість балканських країн,

– вважає політолог.

Скільки часу займе вступ України в ЄС

Шеренговський сподівається, що найімовірніше після Єврокомісія висуне позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Однак для цілковитого завершення процесу потрібен якийсь час.

"Шлях до членства в ЄС буде, однак відносно швидким. Мусимо розуміти, що це питання не одного, двох чи навіть трьох років", – вважає Шеренговський.

Заявка України на членство в ЄС: останні новини

В Єлисейському палаці наголосили, що заявку України на членство в ЄС розглянуть вже у червні 2022 року на засіданні Європейської ради.

Тоді Єврорада заслухає країни-учасниці та зробить остаточні висновки.

Дмитро Кулеба повідомив, що від жодної держави він не отримав запевнення, що Україні таки нададуть статус кандидата, проте і жодна країна не виступає проти.

Глава МЗС каже, що він знає держави, які рішуче підтримують Україну і ті, які визначатимуться вже ближче до дати.

Андрій Єрмак також підтвердив, що Україна може отримати статус кандидата в члени в ЄС вже у червні 2022 року. Це питання є ключовим у переговорах президента Зеленського з іншими європейськими лідерами.

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