Об этом сказал Кулеба 7 апреля на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что должен хранить в тайне, какое вооружение предоставляют Украине.

К теме Моя повестка дня – 3 пункта: оружие, оружие, оружие, – Кулеба странам НАТО

"Вопрос не в списке оружия, а в том, когда мы его получим. Это ключевое, как я и говорил раньше. Это тот вопрос, который должен быть упорядочен и должен быть решен", – подчеркнул Кулеба.

О чем еще говорил глава МИД

Кулеба прокомментировал вооруженное противостояние за Донбасс. Он считает, что Украина и Россия будут решать судьбу региона на поле боя. Министр отметил, что битва будет напоминать Вторую мировую войну.

С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, учитывая, как она к этому готовится,

– сказал Кулеба.

Обратите внимание – Кулеба в Брюсселе: смотрите видео