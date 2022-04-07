Про це сказав Кулеба 7 квітня на брифінгу у Брюсселі. Він зазначив, що має зберігати в таємниці, яке озброєння надають Україні.

До теми Мій порядок денний – 3 пункти: зброя, зброя, зброя, – Кулеба країнам НАТО

"Питання не у списку зброї, а в тому, коли ми її отримаємо. Це ключове, як я й казав раніше. Це те питання, що має бути впорядковане й має знайти розв'язання", – наголосив Кулеба.

Про що ще говорив очільник МЗС

Кулеба прокоментував збройне протистояння за Донбас. Він вважає, що Україна та Росія вирішуватимуть долю регіону на полі бою. Міністр зазначив, що битва нагадуватиме Другу світову війну.

З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, зважаючи як вона до цього готується,

– сказав Кулеба.

Зверніть увагу – Кулеба у Брюсселі: дивіться відео