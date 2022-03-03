Вопрос в нерешительности мира, – Зеленский о том, как мир опоздал с помощью Украине

Владимир Зеленский заявил, что весь мир опоздал с помощью Украине. Главный вопрос – в нерешительности.

Зеленский подчеркнул: мир – сильнее военных Владимира Путина. Украинский лидер заметил, что специально акцентировал на военных, ведь знает, что в России есть разные позиции.

Заметьте Если бы не был президентом, был бы в теробороне, стрелял, но не складывал оружие, – Зеленский

В частности, военных, бизнеса, гражданских. По словам Зеленского, даже в гражданской позиции есть раскол. Россияне смотрят телевизор. Люди живут в информационном пространстве, которое для них сформировали военные из администрации президента.

Зеленский отметил: очень не хотелось бы, чтобы решения о дипломатии, Европе, НАТО, касательно независимости Украины, ядерном оружии зависели от команды, которая "родилась, живет и умрет в военной форме".

Украинский лидер напомнил: есть решения, которые принимают "в костюмах", дипломаты. Военные в современном мире не должны наступать.

Вопрос в нерешительности мира. Весь мир должен знать, что опоздал с этой политикой. И вопрос не в том, что кто-то хорошо относится к Украине или плохо,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что уверен: большинство народов и лидеров хорошо относятся к Украине. Однако никто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь.

Зеленский подчеркнул, что то, что страны опоздали, им говорит их народ. Люди в разных государствах выходят на улицы своих городов и поддерживают Украину.

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