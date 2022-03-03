Вопрос введения миротворцев ООН в Украину – в работе, – Кулеба

Украина нуждается в защите от полномасштабных атак российских убийц. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что есть вероятность введения миротворцев.

Глава МИД Украины отметил, что ведомство работает над вопросом привлечения миротворцев из-за границы. Однако, по его словам, украинцы должны сохранять веру в вооруженные силы и силы обороны.

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"Этот вопрос тоже в работе. Для того, чтобы он был реализован, есть несколько путей. Базовый путь, к сожалению, заблокирован, потому что требует согласия Совета безопасности ООН. Россия не хочет поддерживать такое решение", – сказал Кулеба.

Россия будет провоцировать

Российские оккупанты могут готовить новые провокации. Они уже направляют свои ракеты в сторону России. В то же время Кремль заявил, что планирует ввести военное положение. Дмитрий Кулеба считает, что оккупанты полностью проиграли информационную войну.

Никто не сомневается, что Россия является агрессором и совершает военные преступления. Пытаясь исправить ситуацию на информационном фронте, они готовят провокации,

– отметил министр.

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