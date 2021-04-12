Вопрос выборов на Донбассе могут вынести на референдум, – Стефанчук
В Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. В частности, хотят решать, когда именно проводить выборы.
Источник:24 канал
На референдум должны выносить лишь определяющие для Украины вопросы, ведь это важно и затратно. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента.
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Согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей,
– сказал Стефанчук.
Если тему все же вынесут на референдум, то будут решать: проводить выборы до восстановления контроля над границей или после.
Также Стефанчук отмечал, что на референдум могут вынести вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС.
Что известно о выборах на Донбассе
- В августе 2020 года Центральная избирательная комиссия определила список общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести выборы. Кроме оккупированных территорий, туда попали те общины, которые находятся дальше от зоны боевых действий.
- 5 января 2021 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА относительно возможности проведения выборов 28 марта.
- 16 января голосование все-таки не состоится. Власть не сможет обеспечить полную безопасность людей во время выборов.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечал, что выборы на деоккупированных территориях могут состояться при условии свободной агитации, доступа к украинским СМИ, конкуренции между политическими партиями.
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