В Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. В частности, хотят решать, когда именно проводить выборы.

На референдум должны выносить лишь определяющие для Украины вопросы, ведь это важно и затратно. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента.

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Согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей,

– сказал Стефанчук.

Если тему все же вынесут на референдум, то будут решать: проводить выборы до восстановления контроля над границей или после.

Также Стефанчук отмечал, что на референдум могут вынести вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС.

Обратите внимание! Ранее Рада одобрила законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Его поддержали 252 нардепа. Впоследствии инициативу подписал президент Владимир Зеленский.

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