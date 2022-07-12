Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, память о ядерном ударе не заживает.

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Арестович прокомментировал вероятность ядерного удара россии

Советник главы ОП отметил, что приведение россией тактических ядерных сил в высшую степень боевой готовности станет достоянием западной разведки очень быстро. Он добавил, что видел некоторые российские документы. В них активно обсуждают тему ядерного удара – оккупанты уверены, что его нельзя допустить.

Это дискуссия внутри военно-политического российского руководства. Они понимают, что все что угодно, только не это. Это билет в один конец для них лично. Ответ Запада будет предложением относительно "билетера", от которого будет сложно отказаться,

– отметил Арестович.

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