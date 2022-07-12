Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, пам'ять про ядерний удар не гоїться.

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Арестович прокоментував ймовірність ядерного удару росії

Радник голови ОП зауважив, що приведення росією тактичних чи стратегічних ядерних сил до вищого ступеня бойової готовності стане надбанням західної розвідки дуже швидко. Він додав що бачив деякі російські документи. В них активно обговорюють тему ядерного удару – окупанти впевнені, що його не можна допустити.

Це дискусія всередині воєнно-політичного російського керівництва. Вони розуміють, що все, що завгодно, тільки не це. Це квиток в один кінець для них особисто. Відповідь Заходу буде пропозицією щодо "білетера", від якої буде складно відмовитися,

– зазначив Арестович.

За його словами, коли західна розвідка дізнається, що росія планує завдати ядерного удару, у Великій Британії, США чи Франції не будуть впевненими, що цю зброю перевели у бойову готовність не проти них, а проти України.

"Вони одразу виходять із того, що це проти них. Коли ракета вийшла з шахти, вилетів літак чи поплив підводний човен, незрозуміло по кому вона збирається бити. Навряд у кремлі скажуть їм не хвилюватися, бо битимуть лише по Україні. Тобто вони (країни Заходу – 24 канал) вживатимуть своїх заходів. Чим більше це буде схоже на правду, тим сильніші заходи вживатиме Захід", – додав радник голови ОП.

Арестович наголосив, що тоді, коли Захід стане перед питанням виживання під ядерним ударом, він захоче вижити, і в росії це все чудово знають. Саме тому міністр закордонних справ країни-терористки сєргєй лавров низку разів стверджував, що окупанти не застосовуватимуть ядерної зброї.

Окрім цього, за словами радника голови ОП, пам'ять про ядерний удар не гоїться дуже довго. Водночас росія планує панувати на українських територіях, які вона наразі тимчасово захопила.

"І мати там память, що ми по вас били ядерним ударом, а тепер вами керуємо – це така собі історія", – зазначив Арестович.

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