Вопрос закрытия неба надо продвигать дальше, тогда помощь будет, – политолог

Украинцы просят НАТО закрыть небо, чтобы уберечь города и людей от агрессии России. Поддержка в этом вопросе есть и от общества европейских стран. Не нужно прекращать об этом говорить.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Игорь Чаленко. Он призвал украинцев дальше активно говорить о важности закрытия неба.

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"У нас есть определенное продвижение в закрытии неба. Я не думаю, что нам бы дали системы ПВО, если бы не было такого давления. Думаю, вопрос закрытия неба мы должны повторять дальше, это наша неотложная потребность", – сказал Чаленко.

НАТО следит за общественным мнением

В США еще 16 марта заявили, что предоставят Украине 800 систем ПВО и 9 тысяч противотанковых комплексов.

По словам политолога, социология показывает, что вопрос закрытия неба люди в странах ЕС поддерживают все больше.

НАТО активно прослеживает общественное мнение. Если они увидят, что поддержка этого вопроса будет и дальше такой мощной – помощь будет,

– заверил Чаленко.

Важным аргументом является то, что Россия уже говорит о "потребности денацификации всей Европы".

"То есть они уже кидают месседжи о том, что ситуация пойдет дальше. Тему закрытого неба нужно дальше форсировать и пушить. Мы должны продолжить эту информационную кампанию", – подытожил Чаленко.

Чаленко о вопросах закрытия неба: смотрите видео