Кроме того, по данным СМИ, представители G20 не согласовали итоговое коммюнике и пренебрегли базовыми принципами дипломатии, такими как традиционное фото в конце встречи.
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Столкновение США и россии на дипломатическом поле
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.
Кроме того, лавров выразил неуважение к коллегам как минимум дважды. Первый раз – он вышел из зала на вступительной речи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, второй раз – перед видеообращением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Несмотря на попытки лаврова игнорировать коллег, настоящий бойкот все же устроили ему. Это проявлялось даже в таких мелочах, как общее фото. Госсекретарь США и министры ряда стран Запада отказались фотографироваться вместе с главой МИД России. Сторона страны-агрессора воздержалась от комментариев.
Война в Украине показала, что миру все труднее вести переговоры
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала группу, в которую входили лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, Энтони Блинкен и несколько европейских лидеров, объединиться ради планеты, которая до сих пор приходит в себя от коронавируса.
Мир еще не оправился от пандемии, но мы уже столкнулись с другим кризисом – войной в Украине,
– заявила она.
Министр отметила, что страны третьего мира уже вскоре столкнутся с нехваткой топлива и зерна, а G20 несет ответственность за решение этих проблем.
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По ее словам, война в Украине обсуждалась почти на всех двусторонних встречах, однако это не привело к каким-либо договоренностям. Марсуди подчеркнула, что дипломаты выразили обеспокоенность, однако не все осудили акт вторжения россии в Украину.
Официальные лица США намекнули, что группового коммюнике в этом году не будет и напомнили, что на предыдущие заседания выносились заявления по поводу терроризма, транснациональной преступности, климата и экономики. Сегодня же G20 не может представить единую позицию по актуальным проблемам в мире.
Как мировые лидеры игнорировали лаврова: детали в видео