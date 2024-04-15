Их он озвучил в рамках второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы, передает 24 Канал. Воронченко рассказал, какие шаги следует предпринять, чтобы противодействовать России в Черноморском регионе.

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Следует сделать невозможным врагу наращивать усилия

Итак, что нужно сделать непосредственно в Черноморском регионе. На мой взгляд, мы должны сделать большую зону А2, которая бы запрещала наращивать усилия как с Каспийского моря, так и с других судоходных путей на материковой части страны. Так, там есть решающие точки, которые нуждаются в подавлении,

– подчеркнул он.

По его словам, говорится о соответствующем подавлении коммуникационных путей, логистики и чувствительных технологий, которые бы мешали России продвигаться в строительстве новых средств поражения и новых боевых систем.

Он отметил, что это – ключевое направление. И оно, по словам Воронченко, требует быстрого решения. Говорится об определении, каким способом действовать. Вместе с тем экс-командующий ВМС сделал акцент на средствах поражения врага.

Воронченко отметил, что "новое – это хорошо забытое старое". Поэтому, есть много средств морского поражения противника. Говорится о торпедах, минах, которые могут применять на дальних границах, где Россия сейчас доминирует.

И, как я уже говорил, это должно иметь комплексный характер сочетание новых способов и средств применения для того, чтобы добиться как можно большего эффекта, который сработал бы. Думаю, на население России это мало влияет, потому что у них там "болезнь" очень тяжелая и, думаю, неизлечимая,

– добавил он.

В то же время Воронченко отметил, что это могло бы повлиять на принятие решения стратегического командования, военно-политического руководства страны-агрессора.

Я думаю, уже все пришли к тому, общему знаменателю, что Крым – это центр тяжести. Решающие точки – это Крымский мост, корабли черноморского флота, коммуникации, энергосистема Крыма. И мы должны привести их к тому входу, когда из Крыма все началось, и Крымом все закончится. Потому что нынешний "царь" России без Крыма – никто,

– подчеркнул он.

Украинские оборонщики отмечают, что до середины июля 2024 года уничтожат Крымский мост. В материале издания The Sun пишут, что незаконное сооружение, которое оценивают в несколько миллиардов долларов, уничтожат ракетами Storm Shadow, морскими беспилотниками, а также с помощью западных истребителей F-16.