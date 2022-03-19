Ранее украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили вражескую технику. Поэтому, орки на них обиделись и попытались отомстить.
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По всем направлениям у русни – одни промахи
Рашисты попали в чистое поле. Поэтому никто из украинских бойцов или гражданских не пострадал.
Зато образовалась воронка глубиной более 4 метров. Били оккупанты из крупнокалиберной артиллерии.
По всем направлениям у русни – одни промахи!
– подчеркнули в украинском Минобороны.
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