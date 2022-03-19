Раніше українські захисники з допомогою артилерії знищили ворожу техніку. Тож, орки на них образилися та спробували відімстити.

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По всіх напрямках у русні – одні промахи

Рашисти влучили в чисте поле. Тому ніхто з українських бійців чи цивільних не постраждав.

Натомість утворилася воронка глибиною понад 4 метри. Били окупанти з великокаліберної артилерії.

По всіх напрямках у русні – одні промахи!

– наголосили в українському Міноборони.

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