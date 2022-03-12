От удара рашистов появилась огромная воронка
Под мощный удар врага попал Макаров, который в западном направлении от Киева. Оккупант своими обстрелами уничтожает нашу инфраструктуру.
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Так от удара русской армии прямо на дороге появилась огромная воронка. Также рашисты попали в гражданские дома.
Сложно сказать, какую угрозу орда видит в простых мирных украинцах. Россия разрушает жизнь нашего населения.
Последствия обстрела Макарова / Фото из телеграма Геращенко
- Заметим, что Макаров – одно из наиболее опасных направлений в Киевской области.
- Из города пытаются провести эвакуацию людей, в этом враг препятствует своими постоянными обстрелами.
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