От удара рашистов появилась огромная воронка

Под мощный удар врага попал Макаров, который в западном направлении от Киева. Оккупант своими обстрелами уничтожает нашу инфраструктуру.

Это важно Верещук назвала города под Киевом, из которых 12 марта пройдет гуманитарный коридор в столицу

Так от удара русской армии прямо на дороге появилась огромная воронка. Также рашисты попали в гражданские дома.

Сложно сказать, какую угрозу орда видит в простых мирных украинцах. Россия разрушает жизнь нашего населения.



Последствия обстрела Макарова / Фото из телеграма Геращенко

Заметим, что Макаров – одно из наиболее опасных направлений в Киевской области.

Из города пытаются провести эвакуацию людей, в этом враг препятствует своими постоянными обстрелами.

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