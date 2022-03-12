Від удару рашистів з'явилася величезна вирва

Під потужний удар ворога потрапив Макарів, що в західному напрямку від Києва. Окупант своїми обстрілами знищує нашу інфраструктуру.

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Так від удару російської армії прямо на дорозі з'явилася величезна вирва. Також рашисти поцілили у цивільні будинки.

Складно сказати, яку загрозу орда бачить у простих мирних українцях. Росія руйнує життя нашого населення.



Наслідки обстрілу Макарова / Фото з телеграму Геращенка

Зауважимо, що Макарів – один з найбільш небезпечних напрямків у Київській області.

З міста намагаються провести евакуацію людей, проте ворог перешкоджає своїми постійними обстрілами.

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