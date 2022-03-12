Від удару рашистів з'явилася величезна вирва
Під потужний удар ворога потрапив Макарів, що в західному напрямку від Києва. Окупант своїми обстрілами знищує нашу інфраструктуру.
Це важливо Верещук назвала міста під Києвом, з яких 12 березня йтиме гуманітарний коридор до столиці
Так від удару російської армії прямо на дорозі з'явилася величезна вирва. Також рашисти поцілили у цивільні будинки.
Складно сказати, яку загрозу орда бачить у простих мирних українцях. Росія руйнує життя нашого населення.
Наслідки обстрілу Макарова / Фото з телеграму Геращенка
- Зауважимо, що Макарів – один з найбільш небезпечних напрямків у Київській області.
- З міста намагаються провести евакуацію людей, проте ворог перешкоджає своїми постійними обстрілами.
Варте уваги – Бутусов про щільну оборону Києва та бажання окупантів взяти Ізюм: дивіться відео