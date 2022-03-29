Воронки и металлические обломки: на Житомирщине показали последствия обстрелов оккупантов
Источник:фейсбук Нацполиции
В течение суток российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Житомирщине. На территории области обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, вражеских ракет.
В полиции отметили, что в период с 07:00 28 марта по 29 марта на территории Житомирской области 6 раз объявляли о воздушной тревоге.
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В результате атак россиян образовались воронки
За сутки правоохранители отреагировали на более чем 980 сообщений граждан, проверили почти 120 подозрительных людей и задокументировали последствия вражеских обстрелов.
Полицейские Коростышева зафиксировали последствия авиаударов на территории лесничества и в Брусиловской общине. На местах событий обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, ракет,
– отметили в полиции.
Там добавили, что похожая ситуация – в Чудновской общине, где следы обстрелов обнаружили между двумя селами.
В полдень 28 марта в полицию поступило сообщение о ракетных ударах в Малинской общине. Их зафиксировали между двумя населенными пунктами. Правоохранители собрали необходимые показания и задокументировали обстоятельства.
Утром 29 марта стало известно о ряде обстрелов, в том числе населенных пунктов на территории Малинщины.
Предварительная правовая квалификация указанных событий – нарушение Россией законов и обычаев войны.
Полицейские продолжают нести службу
Правоохранители в Житомирской области работают круглосуточно в усиленном режиме. Они фиксируют последствия военных преступлений и оказывают гражданскому населению необходимую помощь, охраняют важные объекты инфраструктуры, дежурят на блокпостах, патрулируют улицы населенных пунктов.
С начала широкомасштабного российского вторжения полицейские Житомирской области обнаружили на автодорогах области 112 нетрезвых водителей. Еще 44 нетрезвых рулевых поймали патрульные.
Последствия вражеских атак в Житомирской области: Фото Нацполиции
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