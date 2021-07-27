Разворовывали зерно из Госрезерва: НАБУ разоблачило коррупционную схему на 12 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило 27 июля схему завладения зерном Государственного резерва. Говорится о хищении 1,56 тысячи тонн зерна, стоимостью более 12 миллионов гривен.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 3 лицам. К реализации коррупционной схемы могут быть причастны:

исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия "Хлебная база №76";

директор частной компании, который является близким родственником главы "Хлебной базы №76";

физическое лицо, которое организовало схему.

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Всем подозреваемым инкриминируют присвоение, растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Согласно Уголовному кодексу Украины им грозит до 8 лет заключения.

Как разоблачили преступную схему

Реализацию схемы на ГП "Хлебная база №76" начали еще осенью 2020 года. Там на хранении находилось зерно Госрезерва. "На бумаге" частная компания якобы передала на государственный состав еще 1,56 тысячи тонн зерна. По факту, никакого зерна туда не завозили.



Возле Николаева разоблачили схему завладения зерном Госрезерва / Фото НАБУ

Далее участники преступной группы планировали отгрузить имеющееся зерно из Госрезерва под видом возврата имущества частной компании. Чтобы скрыть реальную нехватку, решили списать 700 тонн зерна в качестве отходов.

Вывозить зерно начали в мае 2021 года. Тогда их и поймали "на горячем" правоохранители.

Кто может быть причастным к коррупции

За время совершения преступления, на госпредприятии дважды меняли руководителей. Каждый раз назначали "своих" людей, которые продолжали выполнение коррупционной схемы.

Так, 3 декабря 2020 года вместо Вадима Автенюка назначили Александра Красюкова. Он проработал на "Хлебной базе №76" до 1 апреля 2021 года. В апреле его сменил Денис Стрельников, который проработал на руководящей должности до 16 июня 2021 года. Сейчас исполняющим обязанности директора является Андрей Ковтуненко.

История изменений руководства на "Хлебной базе №76" / Скриншот с Опендатабот

. ГП "Хлебная база №76" расположено в селе Кавуны Николаевской области. Предприятие существует на рынке с июля 1999 года. Его основная задача – прием и хранение зерна.

Еще в конце сентября 2020 года николаевские полицейские сообщили чиновникам упомянутого хлебокомбината о подозрении в хищении зерна на 946 000 гривен. Фигурантами производства стали 4 человека, которые завладели 158 тоннами пшеницы. Причастность к преступлению инкриминировали:

исполняющему обязанности заместителя генерального директора;

начальнику лаборатории;

начальнику участка, где находилось на хранении зерно;

бухгалтеру государственного предприятия.

В то же время местное управление Гоструда выявило, что "Хлебная база №76" задолжала 60 работникам выплату заработной платы с сентября по октябрь 2020 года. Общая сумма долга достигала 725,9 тысячи гривен.