Известно, что Россия потеряла более 4000 танков, что почти равноценно танковому корпусу Соединенных Штатов Америки. Это повлияет на боеспособность врага. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что танки на такой интенсивной войне "долго не живут".

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Потери россиян на войне

Иван Ступак отметил, что Россия за время полномасштабного вторжения на территорию Украины сожгла все то, что было построено во времена лучшего экономического положения. Говорится о периоде с 2000 по 2010 годы.

Теперь это все сожжено. Те танки, которые производит Россия сейчас, не идут на склады, а сразу едут на фронт. Там их также сжигают,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, примерно две трети военной техники, которая была изготовлена в советские времена также выведена из строя. Оккупанты активно теряют свои запасы.

Сейчас на некоторых направлениях они используют то, что найдут или украдут у гражданских, в частности "Нивы", "Волги" (легковые автомобили – 24 Канал), баги, квадроциклы, самокаты. Те, у кого нет мозгов, чтобы это все "намутить", идут пешком в наступление,

– отметил Ступак.

К слову, Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, отметил, что российские войска остро ощущают недостаток техники. Это уже заметно на фронте. По его словам, через Мариуполь теперь проходит лишь около 10 единиц техники в неделю, из которых лишь несколько – танки, тогда как раньше двигались целые колонны.