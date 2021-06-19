Воры ограбили поезд Киев – Фастов: на его модернизацию потратили 60 миллионов

Недавно вандалы повредили и украли оборудование из поезда Киев – Фастов. На его модернизацию Укрзализныця направила 60 миллионов гривен.

Инцидент в поезде, который курсирует в рамках реализации проекта City Express, произошел еще 14 июня, однако об этом стало известно только теперь.

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Злоумышленники украли из поезда оборудование

В Укрзализныце сообщили, что вандалы повредили и украли в электропоезде Киев – Фастов внутреннее оборудование, которое отвечает за безопасность движения. Речь идет о системах безопасности и информирования пассажиров.

К счастью, в результате инцидента не произошло аварии. Подвижной состав оперативно восстановили и уже на следующий день поезд выполнил свой очередной рейс.

В противном случае пострадали бы 6 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются этим поездом.

Всю информацию об инциденте, в частности, видео с камер наблюдения передали правоохранительным органам.

Поезд недавно отремонтировали

Инцидент произошел незадолго после того, как компания провела модернизацию поезда Киев – Фастов. Укрзализныця потратила на это 60 миллионов гривен.

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