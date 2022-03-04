В Ворзеле россияне из танкового пулемета обстреляли легковушку с детьми: есть погибшие

Российские оккупационные войска обстреляли автомобиль с мирными жителями на Киевщине. В результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка.

Расстрел гражданского автомобиля произошел 4 марта. Шесть человек ехали на автомобиле из Ворзеля, что на Киевщине.

Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывшую по ним огонь из танковых пулеметов.

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В результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство по факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями. Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

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