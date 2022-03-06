Восемь вражеских ракет – по Виннице: ужасные видео авиаудара по аэропорту

В обед 6 марта враг выпустил сразу 8 ракет по аэропорту Винницы. Кроме того, обстреляли военный объект в Гавришевке.

Около 13:00 6 марта в Виннице была объявлена воздушная тревога. Людей призывали срочно бежать в укрытие.

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На обстрел Винницы отреагировал президент Зеленский

После этого глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о ракетных обстрелах региона. Он подчеркнул, что на месте работают спасатели.

На обстрелы Винницы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сразу обратился к лидерам мировых государств с призывом закрыть небо или предоставить Украине самолеты, чтобы она защищалась сама.

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