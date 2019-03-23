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      Восемь стран образовали политический блок для урегулирования "венесуэльского кризиса"

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      Аргентина, Бразилия, Колумбия среди членов политического блока
      Аргентина, Бразилия, Колумбия среди членов политического блока / AP

      Главы восьми стран Южной Америки – Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу – подписали соглашение о создании политического блока PROSUR для урегулирования кризиса в Венесуэле.

      Декларацию утвердили на саммите в столице Чили Сантьяго. Лидеры государств-подписантов заявили, что блок является открытым для любых государств Южной Америки для решения региональных проблем, пишет Aljazeera.

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      На мероприятии также присутствовал лидер венесуэльской оппозиции и временный президент страны Хуан Гуайдо. А вот диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро не пригласили. Однако пожаловал его союзник – президент Боливии Эво Моралес.

      Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – пищи, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек.

      Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили "гуманитарку", несколько грузовиков были сожжены.

      В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перебежали около 160 силовиков, которые не пожелали подчиняться приказам Мадуро.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Его Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Однако сам Мадуро уходить с должности не собирается.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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