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      Вісім країн утворили політичний блок для врегулювання "венесуельської кризи"

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      Аргентина, Бразилія, Колумбія серед членів політичного блоку
      Аргентина, Бразилія, Колумбія серед членів політичного блоку / AP

      Глави восьми країн Південної Америки – Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі, Еквадору, Парагваю і Перу – підписали угоду про створення політичного блоку PROSUR для врегулювання кризи у Венесуелі.

      Декларацію затвердили на саміті у столиці Чилі Сантьяго. Лідери держав-підписантів заявили, що блок є відкритим для будь-яких держав Південної Америки для вирішення регіональних проблем, пише Aljazeera

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      На заході також був присутнім лідер венесуельської опозиції та тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо. А от диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро не запросили. Затомість завітав його союзник – президент Болівії Ево Моралес.

      Що відбувається у Венесуелі?Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.

      Венесуельська опозиція 23 лютого спробувала доставити в республіку гуманітарну допомогу через закриті за рішенням Каракаса кордони з Колумбією і Бразилією. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили "гуманітарку", кілька вантажівок були спалені.

      В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. Водночас, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перебігли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.

      Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Його Національна асамблея Венесуели проголосила тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Проте сам Мадуро йти з посади не збирається.

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      Теги: Новини політики Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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