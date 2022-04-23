Благодатный огонь сходит каждый год в храме Воскресения Христова. Его развозят по разным странам, чтобы больше верующих могли прикоснуться к чуду.

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Как происходит церемония

Патриарх и духовенство проводят крестный ход в храме и трижды обходят часовню. Участие в службе принимают священники нескольких православных конфессий. Возглавляет богослужение Иерусалимский Патриарх.

Потом Патриарх один входит в Гроб Господень. Он говорит молитву, а верующие ждут восхождения благодатного огня в храме. Священник выходит из гроба с 33 зажженными свечами – это возраст Иисуса на момент смерти.

Кстати, Патриарха обыскивают, чтобы у него не было при себе спичек и зажигалки. Огонь потому и называют благодатным, потому что он зажигается сам.

Восхождение благодатного огня, онлайн-трансляция: