Благодатний вогонь сходить щороку у храмі Воскресіння Христового. Його розвозять по різних країнах, щоб більше вірян могли доторкнутися до дива.

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Як відбувається церемонія

Патріарх і духовенство проводять хресну ходу в храмі і тричі обходять каплицю. Участь у службі беруть священники кількох православних конфесій. Очолює богослужіння Єрусалимський Патріарх.

Опісля Патріарх один входить в Гроб Господній. Він говорить молитву, а віряни чекають на сходження благодатного вогню в храмі. Священник виходить з гробу з 33 запаленими свічками – це вік Ісуса на момент смерті.

До речі, Патріарха обшукують, щоб він не мав при собі сірників і запальнички. Вогонь тому й називають благодатним, адже він запалюється сам.

Сходження благодатного вогню, онлайн-трансляція: