Воспитал несколько поколений патриотов, – реакция украинцев на смерть Ивана Вакарчука
В возрасте 73 лет умер украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. За свою жизнь он получил немало наград: звание Героя Украины, Львовянина года, орден "За заслуги" II степени. Кроме этого Вакарчук имел большое уважение среди своих студентов. О том, как вспоминают отца певца и политика Святослава Вакарчука в соцсетях – читайте дальше.
Чем известен Иван Вакарчук
Иван Вакарчук был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины.
Биография Иван Вакарчук умер: что о нем известно
За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".
Трагическое известие о смерти отца 4 апреля сообщил сын Ивана Вакарчука Святослав. В фейсбуке политик и певец написал трогательные слова. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.
Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота,
– написал Святослав Вакарчук.
Мэр Львова Андрей Садовый назвал Вакарчука человеком чести и слова, а также выразил соболезнования его семье.
Герой Украины, Львовянин года, великий ректор. Человек чести и слова. Тот, которым гордится вся страна и наш город,
– отметил Садовый.
Важно Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что Вакарчук-старший умел менять жизнь к лучшему.
Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна,
– отметил Вятрович.
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал Вакарчука честным и добрым человеком.
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий также выразил соболезнования семье Вакарчука.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк добавила, что Иван Вакарчук был одним из тех, кто закладывал камни в фундамент независимости Украины.
Иван Александрович был весьма интеллигентным романтиком, как и большинство из тех, кто закладывал большие камни в фундамент нашей независимости, и конечно жаль, что этих Великих становится меньше с нами в эти времена, которые так нуждаются в их мудрости,
– написала Кондратюк.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что лично знал Вакарчука и подчеркнул, что "мало кто сделал столько для отечественной науки и образования, как Иван Вакарчук".
По известным политиком, ученым и общественным деятелем грустят и его студенты. Пользователи в соцсетях выражают соболезнования семье и близким Вакарчука.
В одну из первых недель на первом курсе я уже не так испуганно, но все же немного настороженно шла по коридору, а мой шарфик плелся следом по полу – не заметила. Тогда ректор, который шел мимо, подал мне его, улыбнулся и сказал: "Не позволяй падать на землю тому, что твое",
– написала бывшая студентка Вакарчука Ирина.
Многие украинцы вспоминают Вакарчука как светлого и очень мудрого человека.
Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Ивана Вакарчука.
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