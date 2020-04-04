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      Воспитал несколько поколений патриотов, – реакция украинцев на смерть Ивана Вакарчука

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      Реакция соцсетей на смерть Ивана Вакарчука / Фейсбук Святослава Вакарчука

      В возрасте 73 лет умер украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. За свою жизнь он получил немало наград: звание Героя Украины, Львовянина года, орден "За заслуги" II степени. Кроме этого Вакарчук имел большое уважение среди своих студентов. О том, как вспоминают отца певца и политика Святослава Вакарчука в соцсетях – читайте дальше.

      Чем известен Иван Вакарчук

      Иван Вакарчук был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины.

      Биография Иван Вакарчук умер: что о нем известно

      За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

      Трагическое известие о смерти отца 4 апреля сообщил сын Ивана Вакарчука Святослав. В фейсбуке политик и певец написал трогательные слова. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

      Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота,
      – написал Святослав Вакарчук.

      Мэр Львова Андрей Садовый назвал Вакарчука человеком чести и слова, а также выразил соболезнования его семье.

      Герой Украины, Львовянин года, великий ректор. Человек чести и слова. Тот, которым гордится вся страна и наш город,
      – отметил Садовый.

       Важно Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

      Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что Вакарчук-старший умел менять жизнь к лучшему.

      Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна,
      – отметил Вятрович.

      Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал смерть Ивана Вакарчука большой потерей для Украины. 

      Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал Вакарчука честным и добрым человеком.

      Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий также выразил соболезнования семье Вакарчука.

      Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк добавила, что Иван Вакарчук был одним из тех, кто закладывал камни в фундамент независимости Украины.

      Иван Александрович был весьма интеллигентным романтиком, как и большинство из тех, кто закладывал большие камни в фундамент нашей независимости, и конечно жаль, что этих Великих становится меньше с нами в эти времена, которые так нуждаются в их мудрости,
      – написала Кондратюк.

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что лично знал Вакарчука и подчеркнул, что "мало кто сделал столько для отечественной науки и образования, как Иван Вакарчук".

      По известным политиком, ученым и общественным деятелем грустят и его студенты. Пользователи в соцсетях выражают соболезнования семье и близким Вакарчука.

      В одну из первых недель на первом курсе я уже не так испуганно, но все же немного настороженно шла по коридору, а мой шарфик плелся следом по полу – не заметила. Тогда ректор, который шел мимо, подал мне его, улыбнулся и сказал: "Не позволяй падать на землю тому, что твое",
      – написала бывшая студентка Вакарчука Ирина.

      Многие украинцы вспоминают Вакарчука как светлого и очень мудрого человека.

      Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Ивана Вакарчука.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Николай Княжицкий Студенты Андрей Садовой Владимир Вятрович Петр Порошенко Святослав Вакарчук - новости Умер Иван Вакарчук Потери
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