Воспитал несколько поколений патриотов, – реакция украинцев на смерть Ивана Вакарчука

В возрасте 73 лет умер украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. За свою жизнь он получил немало наград: звание Героя Украины, Львовянина года, орден "За заслуги" II степени. Кроме этого Вакарчук имел большое уважение среди своих студентов. О том, как вспоминают отца певца и политика Святослава Вакарчука в соцсетях – читайте дальше.

Чем известен Иван Вакарчук

Иван Вакарчук был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины.

Биография Иван Вакарчук умер: что о нем известно

За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

Трагическое известие о смерти отца 4 апреля сообщил сын Ивана Вакарчука Святослав. В фейсбуке политик и певец написал трогательные слова. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота,

– написал Святослав Вакарчук.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал Вакарчука человеком чести и слова, а также выразил соболезнования его семье.

Герой Украины, Львовянин года, великий ректор. Человек чести и слова. Тот, которым гордится вся страна и наш город,

– отметил Садовый.

Важно Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что Вакарчук-старший умел менять жизнь к лучшему.

Он ввел внешнее независимое оценивание и сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна,

– отметил Вятрович.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал смерть Ивана Вакарчука большой потерей для Украины.

Велика втрата для України. Пішов у вічність професор Іван Вакарчук. Із болем дізнався про цю сумну новину. Щире співчуття родині…



Царство Небесне… Пам’ять про Вас вічно житиме в наших серцях… pic.twitter.com/DgrDw0X9Pe — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2020

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал Вакарчука честным и добрым человеком.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий также выразил соболезнования семье Вакарчука.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк добавила, что Иван Вакарчук был одним из тех, кто закладывал камни в фундамент независимости Украины.

Иван Александрович был весьма интеллигентным романтиком, как и большинство из тех, кто закладывал большие камни в фундамент нашей независимости, и конечно жаль, что этих Великих становится меньше с нами в эти времена, которые так нуждаются в их мудрости,

– написала Кондратюк.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что лично знал Вакарчука и подчеркнул, что "мало кто сделал столько для отечественной науки и образования, как Иван Вакарчук".

По известным политиком, ученым и общественным деятелем грустят и его студенты. Пользователи в соцсетях выражают соболезнования семье и близким Вакарчука.

В одну из первых недель на первом курсе я уже не так испуганно, но все же немного настороженно шла по коридору, а мой шарфик плелся следом по полу – не заметила. Тогда ректор, который шел мимо, подал мне его, улыбнулся и сказал: "Не позволяй падать на землю тому, что твое",

– написала бывшая студентка Вакарчука Ирина.

Многие украинцы вспоминают Вакарчука как светлого и очень мудрого человека.

poroshenko: За час роботи ректором Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук виховав кілька поколінь справжніх патріотив та моральних авторитетів нації.



Царство Небесне… Пам’ять про Вас вічно житиме в наших серцях… pic.twitter.com/Kv3XPDv4ij — Pusiak (@Pusiak7) April 4, 2020

Жаль. Я був одним із тих школярів, яким ЗНО в 2008 році дало можливість без якихось взяток вступити майже в будь-який університет Києва. Тому Іван Вакарчук однією лиш цією реформою вплинув на цілі покоління.



Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук https://t.co/DmxG6A2oS4 — Roman Kulyk (@R_Kulyk) April 4, 2020

Помер Іван Вакарчук. То для Львова і того інтелігентного прошарку дійсно втрата.



а ви знаєте, шо ті всі розумні діди-професори завжди мали сходку «на каву» в нашій консерваторській кав’ярні на Нижанківського. «Академічне».

Ех — Ольдзя (@olunja_kizunja) April 4, 2020

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Ивана Вакарчука.