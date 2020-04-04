16:29
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Виховав кілька поколінь патріотів, – реакція українців на смерть Івана Вакарчука

      - Читать новость на русском
      Реакція соцмереж на смерть Івана Вакарчука / Фейсбук Святослава Вакарчука

      У віці 73 років помер український фізик, політик та громадський діяч Іван Вакарчук. За своє життя він здобув чимало нагород: звання Героя України, Львів'янина року, орден "За заслуги" II ступеня. Окрім цього Вакарчук мав велику повагу серед своїх студентів. Про те, як згадують батька співака та політика Святослава Вакарчука у соцмережах – читайте далі.

      Чим відомий Іван Вакарчук

      Іван Вакарчук був багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, міністром освіти та науки України. 

      Біографія Іван Вакарчук помер: що про нього відомо

      За життя Вакарчук написав понад 200 наукових праць. У 1996 році заснував наукові журнали "Журнал фізичних досліджень" та "Світ фізики".

      Трагічну звістку про смерть батька 4 квітня повідомив син Івана Вакарчука Святослав. У фейсбуці політик та співак написав зворушливі слова. Вакарчук-молодший зауважив, що його тато був справжнім вчителем, адже зумів навчити й виховати тисячі інших людей.

      Сьогодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю. Не стало справжнього патріота,
      – написав Святослав Вакарчук.

      Мер Львова Андрій Садовий назвав Вакарчука людиною честі й слова, а також висловив співчуття його родині.

      Герой України, Львів'янин року, великий ректор. Людина честі й слова. Той, яким пишається вся країна і наше місто,
      – зазначив Садовий.

      Важливо Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака

      Нардеп та ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович додав, що Вакарчук-старший вмів змінювати життя на краще.

      Він запровадив Зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по пів мільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна,
      – наголосив В'ятрович.

      П'ятий президент України Петро Порошенко назвав смерть Івана Вакарчука великою втратою для України. 

      Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко назвав Вакарчука чесною та доброю людиною.

      Голова Львівської ОДА Максим Козицький також висловив співчуття родині Вакарчука.

      Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк додала, що Іван Вакарчук був одним з тих, хто закладав камені у фундамент незалежності України.

      Іван Олександрович був вельми інтелігентним романтиком, як і більшість з тих, хто закладав великі камені у фундамент нашої незалежності, і звісно шкода, що цих Великих стає менше з нами у ці часи, які так потребують їхньоі мудрості,
      – написала Кондратюк.

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький заявив, що особисто знав Вакарчука і наголосив, що "мало хто не зробив стільки для вітчизняної науки та освіти, як Іван Вакарчук".

      За відомим політиком, науковцем та громадським діячем сумують і його студенти. Користувачі у соцмережах висловлюють співчуття родині та близьким Вакарчука.

      В один із перших тижнів на першому курсі я вже не так перелякано, але все ж трохи насторожено йшла коридором, а мій шалик волікся слідом по підлозі – не помітила. Тоді ректор, який йшов повз, подав мені його, усміхнувся і сказав: "Не дозволяй падати на землю тому, що твоє",
      – написала колишня студентка Вакарчука Ірина.

      Багато українців згадують Вакарчука як світлу і надзвичайно мудру людину.

      Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Івана Вакарчука.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Микола Княжицький Студенти Андрій Садовий Володимир В'ятрович Петро Порошенко Святослав Вакарчук - новини Помер Іван Вакарчук Втрати
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:26 Допомога Україні: МВФ назвав умови
      Новини України 2475
      сьогодні , 13:59 Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблий – фото, відео
      Новини світу 11223
      сьогодні , 11:47 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 182477
      сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
      Лікування 26394
      сьогодні , 09:37 Війна на Донбасі і коронавірус: як Росія діятиме в умовах пандемії
      Новини України 10230
      сьогодні , 14:39 Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак
      Новини України 4446
      сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
      Здорове життя 67399
      сьогодні , 13:39 Країни, у яких не зафіксували жодного випадку COVID-19: перелік
      Новини світу 5048
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Коронавірус на окупованих територіях: чому це загроза і для решти України
      Дмитро Снєгирьов
      сьогодні , 08:40 Найкращий момент: куди вкладати гроші під час кризи?
      Анатолій Амелін
      Залиште відгук