Виховав кілька поколінь патріотів, – реакція українців на смерть Івана Вакарчука

У віці 73 років помер український фізик, політик та громадський діяч Іван Вакарчук. За своє життя він здобув чимало нагород: звання Героя України, Львів'янина року, орден "За заслуги" II ступеня. Окрім цього Вакарчук мав велику повагу серед своїх студентів. Про те, як згадують батька співака та політика Святослава Вакарчука у соцмережах – читайте далі.

Чим відомий Іван Вакарчук

Іван Вакарчук був багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, міністром освіти та науки України.

Біографія Іван Вакарчук помер: що про нього відомо

За життя Вакарчук написав понад 200 наукових праць. У 1996 році заснував наукові журнали "Журнал фізичних досліджень" та "Світ фізики".

Трагічну звістку про смерть батька 4 квітня повідомив син Івана Вакарчука Святослав. У фейсбуці політик та співак написав зворушливі слова. Вакарчук-молодший зауважив, що його тато був справжнім вчителем, адже зумів навчити й виховати тисячі інших людей.

Сьогодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю. Не стало справжнього патріота,

– написав Святослав Вакарчук.

Мер Львова Андрій Садовий назвав Вакарчука людиною честі й слова, а також висловив співчуття його родині.

Герой України, Львів'янин року, великий ректор. Людина честі й слова. Той, яким пишається вся країна і наше місто,

– зазначив Садовий.

Важливо Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака

Нардеп та ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович додав, що Вакарчук-старший вмів змінювати життя на краще.

Він запровадив Зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по пів мільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна,

– наголосив В'ятрович.

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав смерть Івана Вакарчука великою втратою для України.

Велика втрата для України. Пішов у вічність професор Іван Вакарчук. Із болем дізнався про цю сумну новину. Щире співчуття родині…



Царство Небесне… Пам’ять про Вас вічно житиме в наших серцях… pic.twitter.com/DgrDw0X9Pe — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2020

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко назвав Вакарчука чесною та доброю людиною.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький також висловив співчуття родині Вакарчука.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк додала, що Іван Вакарчук був одним з тих, хто закладав камені у фундамент незалежності України.

Іван Олександрович був вельми інтелігентним романтиком, як і більшість з тих, хто закладав великі камені у фундамент нашої незалежності, і звісно шкода, що цих Великих стає менше з нами у ці часи, які так потребують їхньоі мудрості,

– написала Кондратюк.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький заявив, що особисто знав Вакарчука і наголосив, що "мало хто не зробив стільки для вітчизняної науки та освіти, як Іван Вакарчук".

За відомим політиком, науковцем та громадським діячем сумують і його студенти. Користувачі у соцмережах висловлюють співчуття родині та близьким Вакарчука.

В один із перших тижнів на першому курсі я вже не так перелякано, але все ж трохи насторожено йшла коридором, а мій шалик волікся слідом по підлозі – не помітила. Тоді ректор, який йшов повз, подав мені його, усміхнувся і сказав: "Не дозволяй падати на землю тому, що твоє",

– написала колишня студентка Вакарчука Ірина.

Багато українців згадують Вакарчука як світлу і надзвичайно мудру людину.

poroshenko: За час роботи ректором Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук виховав кілька поколінь справжніх патріотив та моральних авторитетів нації.



Царство Небесне… Пам’ять про Вас вічно житиме в наших серцях… pic.twitter.com/Kv3XPDv4ij — Pusiak (@Pusiak7) April 4, 2020

Жаль. Я був одним із тих школярів, яким ЗНО в 2008 році дало можливість без якихось взяток вступити майже в будь-який університет Києва. Тому Іван Вакарчук однією лиш цією реформою вплинув на цілі покоління.



Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук https://t.co/DmxG6A2oS4 — Roman Kulyk (@R_Kulyk) April 4, 2020

Помер Іван Вакарчук. То для Львова і того інтелігентного прошарку дійсно втрата.



а ви знаєте, шо ті всі розумні діди-професори завжди мали сходку «на каву» в нашій консерваторській кав’ярні на Нижанківського. «Академічне».

Ех — Ольдзя (@olunja_kizunja) April 4, 2020

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Івана Вакарчука.