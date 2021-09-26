Передвижение воздушного судна на малой высоте сняли в четверг, 23 сентября. В тот же день в сети начали появляться фото и видео тренировки.

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Жителей Брисбена о репетиционных полетах предупредили заранее. Однако они все равно были откровенно шокированы и напуганы тем, что увидели.

Реактивный самолет Королевских австралийских ВВС намеренно пересекает небоскребы в центре города Брисбен. Это была репетиция авиашоу, вызвавшая немедленные воспоминания по 11 сентября,

– написал один из пользователей в твиттере.

В Австралии самолет пронесся между небоскребами / Фото из твиттера Ben Roache