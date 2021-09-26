Пересування повітряного судна на малій висоті зафільмували у четвер, 23 вересня. Того ж дня у мережі почали з'являтися фото та відео тренування.

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Жителів Брісбена про репетиційні польоти попередили заздалегідь. Однак вони все одно були відверто шоковані та нажахані тим, що побачили.

Реактивний літак Королівських австралійських ВПС навмисно перетинає хмарочоси у центрі міста Брісбен. Це була репетиція авіашоу, що викликала негайні спогади до 11 вересня,

– написав один з користувачів у твітері.

В Австралії літак пронісся між хмарочосами / Фото з твітера Ben Roache