Воспоминания очень размыты: полиция впервые допросила Юрия, которого избили в Париже
Французская полиция впервые допросила украинского подростка Юрия, которого жестоко избили в Париже в январе 2021 года.
Источник:Le Figaro
Деталей разговора между пострадавшим и правоохранителями французские СМИ пока не обнародуют.
Актуально Нападение на украинского подростка Юрия в Париже: подробности о задержанных подозреваемых
Однако уже известно, что воспоминания подростка о нападении – очень размыты.
Избиение подростка в Париже: что известно
- В январе 2021 года Юрий вместе с друзьями возвращался домой после занятий в колледже. В центре Парижа на юношу напали неизвестные. Друзья пострадавшего успели сбежать, однако самому Юрию не повезло.
- Подростка госпитализировали. Медики диагностировали у него множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травму глаз. Более недели Юрий провел в коме.
- На трагический инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нападение "шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью".
- Французская полиция начала расследование.
- По состоянию на 25 февраля правоохранители уже задержали 9 подозреваемых. Из них лишь 1 – совершеннолетний. Подросткам инкриминируют покушение на жизнь, участие в преступной банде и кражи.
- Под стражей сейчас находятся 5 обвиняемых, еще 4 – под надзором суда.
Поделиться новостью