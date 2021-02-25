Французская полиция впервые допросила украинского подростка Юрия, которого жестоко избили в Париже в январе 2021 года.

Деталей разговора между пострадавшим и правоохранителями французские СМИ пока не обнародуют.

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Однако уже известно, что воспоминания подростка о нападении – очень размыты.

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