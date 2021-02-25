Спогади дуже розмиті: поліція вперше допитала Юрія, якого побили у Парижі
Французька поліція вперше допитала українського підлітка Юрія, якого жорстоко побили у Парижі у січні 2021 року.
Джерело:Le Figaro
Деталей розмови між постраждалим та провоохронцями французькі ЗМІ наразі не оприлюднюють.
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Однак вже відомо, що спогади підлітка про напад – дуже розмиті.
Побиття українського підлітка у Парижі: що відомо
- У січні 2021 року Юрій разом з друзями повертався додому після занять у коледжі. У центрі Парижа на юнака напали невідомі. Друзі постраждалого встигли втекти, однак самому Юрію не пощастило.
- Підлітка госпіталізували. Медики діагностували у нього множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травму очей. Понад тиждень Юрій провів у комі.
- На трагічний інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що напад "шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю".
- Французька поліція розпочала розслідування.
- Станом на 25 лютого правоохоронці вже затримали 9 підозрюваних. З них лише 1 – повнолітній. Підліткам інкримінують замах на життя, участь у злочинній банді та крадіжки.
- Під вартою наразі перебувають 5 обвинувачених, ще 4 – під наглядом суду.
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