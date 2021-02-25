Французька поліція вперше допитала українського підлітка Юрія, якого жорстоко побили у Парижі у січні 2021 року.

Деталей розмови між постраждалим та провоохронцями французькі ЗМІ наразі не оприлюднюють. Актуально Напад на українського підлітка Юрія в Парижі: подробиці про затриманих підозрюваних Однак вже відомо, що спогади підлітка про напад – дуже розмиті. Побиття українського підлітка у Парижі: що відомо У січні 2021 року Юрій разом з друзями повертався додому після занять у коледжі. У центрі Парижа на юнака напали невідомі. Друзі постраждалого встигли втекти, однак самому Юрію не пощастило.

Підлітка госпіталізували. Медики діагностували у нього множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травму очей. Понад тиждень Юрій провів у комі.

На трагічний інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що напад "шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю".

Французька поліція розпочала розслідування.

Станом на 25 лютого правоохоронці вже затримали 9 підозрюваних. З них лише 1 – повнолітній. Підліткам інкримінують замах на життя, участь у злочинній банді та крадіжки.

Під вартою наразі перебувають 5 обвинувачених, ще 4 – під наглядом суду.