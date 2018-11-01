"Воспринимаю это со смехом": Парасюк интересно отреагировал на санкции России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинцев и 68 украинских компаний. В частности, в список санкций попал и внефракционный депутат Владимир Парасюк.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Владимир Парасюк.

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"Кроме того, что я попал в этот список, в России есть следственный комитет, который уже давно открыл против меня уголовные производства, они там заочно расследуются, выносятся какие-то решения и так далее. То есть это не первые юридические "отношения" у меня со страной-агрессором. Мне уже давно туда запрещен въезд. Все это воспринимаю со смехом", – объяснил Парасюк.

По его словам, за этими списками есть много спрятанных вопросов. То есть большое количество людей из окружения президента, которые имеют бизнес в России, почему-то не попали под санкции. Этот список влечет за собой политическое послание и в РФ, и в Украине. В России Путин хочет своем електрорату объяснить, что он борется, но одновременно понимает, что его окружение имеет связи с украинскими политиками, а потому эти списки очень осторожно состояли.

На вопрос, почему бизнесмена Рината Ахметова нет в санкционном списке, Парасюк ответил:

Я считаю, что Ахметов – это агент влияния России в Украине. То есть это один из "мостиков" с помощью которого российская агентура организует свою деятельность на территории нашего государства,

– сказал нардеп.

"У Администрации Президента с Россией достаточно хороший диалог, поэтому я не удивлюсь, если эти списки координировались. Это все очень политизировано, а потому надо быть умным и не делать поспешных выводов. Что интересно все политики, которые попали в этот список, будут иметь следующую неделю для пиара, мол, вот "я попал в этот список, я патриот", – подчеркнул депутат.