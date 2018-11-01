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      "Сприймаю це зі сміхом": Парасюк цікаво відреагував на санкції РФ проти українців

      432 Читать новость на русском
      Володимир Парасюк
      Володимир Парасюк / 24 канал

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав документ про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українців і 68 українських компаній. Зокрема, до списку санкцій потрапив й позафракційний депутат Володимир Парасюк.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Володимир Парасюк. 

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      "Крім того, що я потрапив у цей список, у Росії є слідчий комітет, який вже давно відкрив проти мене кримінальні провадження, вони там заочно розслідуються, виносяться якісь рішення і так далі. Тобто це не перші юридичні "стосунки" в мене з країною агресором. Мені вже давно туди заборонений в'їзд. Все це сприймаю ці сміхом", – пояснив Парасюк.

      За його словами, за цими списками є багато захованих питань. Тобто велика кількість людей з оточення президента, які мають бізнес у Росії, чомусь не потрапили під санкції. Цей список несе за собою політичне послання і в РФ, і в Україні. В Росії Путін хоче своєму електрорату пояснити, що він бореться, але водночас розуміє, що його оточення має зв'язки з українськими політиками, а тому ці списки дуже обережно складались.

      На запитання, чому бізнесмена Ріната Ахметова немає у санкційному списку, Парасюк відповів:

      Я вважаю, що Ахметов – це агент впливу Росії в Україні. Тобто це один з "місточків" через який російська агентура організовує свою діяльність на території нашої держави,
      – сказав нардеп.

      "В Адміністрації Президента з Росією досить хороший діалог, а тому я не здивуюсь, якщо ці списки координувались. Це все дуже заполітизовано, а тому треба бути розумним і не робити поспішних висновків. Що цікаво всі політики, які потрапили у цей список, будуть мати наступний тиждень для піару, мовляв, от "я потрапив у цей список, я патріот", – наголосив депутат.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Росії проти України Україна – Росія Володимир Парасюк Рінат Ахметов Санкції
      Джерело: 24 канал
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