Санкції Росії найболючіше вдарять по Тимошенко, – журналіст

У Росії опублікували список бізнесменів, які потрапили під санкції введені проти України. Найбільше вони вплинуть на Юлію Тимошенко, адже її офіційно оголосили ворогом Кремля.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст та головний редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко.

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Крамаренко пояснив, що за словами досвідченого інвестиційного аналітика, Тимошенко раніше називали кандидатом від Кремля, а тепер вона має певне алібі.

У списку досить багато людей, які ніколи не були у захваті щодо проукраїнської позиції, я не хотів би їх перелічувати, але вони там є. До прикладу, люди з попередньої влади. Це певний тиск на підприємців України, які мали стосунки з Росією. Взагалі міжнародна торгівля має в собі такий інструмент як створення юридичної особи на території країни, куди постачається продукція. Це робиться для комфорту та зручності торгівлі,

– заявив головний редактор журналу "Гроші".

Він додав, що тепер дочірнім українським компаніям буде важко або взагалі неможливо експортувати українську продукцію в Росію. Хоча це не уможливлює експорт з України в РФ, адже це може відбуватись через Білорусь.

"Реального, серйозного впливу я не бачу", – сказав журналіст.