Санкции России больнее всего ударят по Тимошенко, – журналист

В России опубликовали список бизнесменов, попавших под санкции введенные против Украины. Больше всего они повлияют на Юлию Тимошенко, ведь ее официально объявили врагом Кремля.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист и главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

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Крамаренко пояснил, что по словам опытного инвестиционного аналитика, Тимошенко ранее называли кандидатом от Кремля, а теперь она имеет определенное алиби.

В списке довольно много людей, которые никогда не были в восторге от проукраинской позиции, я не хотел бы их перечислять, но они там есть. К примеру, люди из предыдущей власти. Это определенное давление на больших предпринимателям Украины, которые имели отношения с Россией. Вообще международная торговля имеет в себе такой инструмент как создание юридического лица на территории страны, куда поставляется продукция. Это делается для комфорта и удобства торговли,

– заявил главный редактор журнала "Деньги".

Он добавил, что теперь дочерним украинским компаниям будет трудно или вообще невозможно экспортировать украинскую продукцию в Россию. Хотя это не делает экспорт из Украины в Россию невозможным, ведь это может происходить через Беларусь.

"Реального, серьезного влияния я не вижу", – сказал журналист.