Однако разговоров об отставке Любченко не было. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко.

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"Несколько дней назад, когда начали появляться слухи и глухие намеки, что возможна отставка Любченко, то это воспринимали как самое загадочное. Было понятно, почему уходит Андрей Таран. Полгода это обсуждали. Все было понятно и с Абрамовским. По другим заменам тоже", – сказал Фесенко.

А тут только полгода назад назначили и вроде рановато увольнять. Однако были цитаты Давида Арахамии, что есть какие-то подозрения в махинациях, но сегодня это материализовалось,

– добавил политолог.

Алексей Любченко: что известно об отставке и обысках