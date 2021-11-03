Однако разговоров об отставке Любченко не было. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко.
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"Несколько дней назад, когда начали появляться слухи и глухие намеки, что возможна отставка Любченко, то это воспринимали как самое загадочное. Было понятно, почему уходит Андрей Таран. Полгода это обсуждали. Все было понятно и с Абрамовским. По другим заменам тоже", – сказал Фесенко.
А тут только полгода назад назначили и вроде рановато увольнять. Однако были цитаты Давида Арахамии, что есть какие-то подозрения в махинациях, но сегодня это материализовалось,
– добавил политолог.
Алексей Любченко: что известно об отставке и обысках
- Парламент 3 ноября уволил Алексея Любченко с должности первого вице-премьера – министра экономики.
- По информации Службы безопасности Украины, обыски связаны с разоблачением коррупционного механизма в Государственной налоговой службе. Речь идет о "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги. Также есть факты помощи фиктивным предприятиям.
- Сейчас начали следствие по факту злоупотребления властью или служебным положением